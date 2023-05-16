Зачем класть уголь в холодильник 1 16.05.2023, 15:01

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Удивительный лайфхак от опытных домохозяек.

Холодильник - техника, которой человек пользуется каждый день. Однако одной из самых распространенных проблем является неприятных запах, который появляется во время пользования холодильником.

Сайт glavred.info рассказал, как с этим бороться и зачем класть уголь в холодильник.

Запах из холодильника - причина

Для начала поговорим о том, почему может возникать неприятный запах в холодильнике и можно ли избежать его появления.

Самой распространенной причиной неприятного запаха из холодильника является испорченный продукт. Микроорганизмы испорченной еды выделяют газы, которые накапливаются, впитываются в материалы холодильника и становятся причиной неприятного аромата. Также причиной может стать смешивание ароматов продуктов из-за их неправильного хранения. Для того, чтобы минимизировать неприятные ароматы - необходимо стараться тщательно следить за сроком годности продуктов. Также можно использовать активированный уголь, как и для чего - расскажем далее.

Зачем класть активированный уголь в холодильник - как это поможет

Активированный уголь является довольно хорошим компонентом, который может отлично впитывать различные запахи. С помощью этого элемента можно бороться с неприятным ароматом в кухонных шкафах, холодильниках, мусорном ведре и даже в корзинах с бельем.

Буквально за несколько дней природный абсорбент избавит холодильный шкаф от неприятного запаха.

Как положить активированный уголь в холодильник - правила использования

Для того, чтобы активированный уголь помог решить проблему неприятного аромата в холодильнике - понадобится около 15-20 таблеток.

Их необходимо измельчить и высыпать на плоскую тарелку или любую другую удобную посуду.

Буквально за пару дней уголь впитает и нейтрализует неприятный запах, после чего его можно будет убрать.

Для того, чтобы избежать повторного появления данной проблемы, можно применять это средство раз в несколько недель.

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