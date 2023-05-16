В Гродно силовики задержали жену замглавы госпредприятия

В Гродно силовики задержали жену замглавы госпредприятия5
- 16.05.2023, 18:22
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Лукашисты обвинили ее в поддержке пострадавших от насилия.
Гродненские силовики задержали начальницу одного из отделов местного филиала «Приорбанка», которая является супругой заместителя гендиректора одного из государственных предприятий города. Ее «покаянное» видео опубликовал 16 мая приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.
Приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал утверждает, что женщина распространяла «экстремистские» материалы, «дополнила» размещенную в одном из заблокированных властями ресурсов, информацию о сотруднице ОМОНа, а также отправила донат в помощь белорусам, пострадавшим от насилия силовиков.