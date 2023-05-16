Главный конкурент Лукашенко по фотошопу?

Как изменяется внешность Натальи Кочановой на официальных снимках.
После публикации на сайте Александра Лукашенко его фотографий с очевидными признаками сильного ретуширования белорусский интернет разразился шутками на эту тему. Но он не единственный в белорусской политике, кто интенсивно пользуется этим инструментом, чтобы скрыть следы старения на лице. Например, отчеты об официальных мероприятиях с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, которые публикует пресс-служба верхней палаты «парламента» в своем телеграм-канале, тоже иллюстрируются снимками со следами сильной ретуши. Затем эти фотографии попадают в СМИ. «Зеркало» показывает, как графические редакторы «молодят» Кочанову.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».