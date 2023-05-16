Главный конкурент Лукашенко по фотошопу? 6 16.05.2023, 18:35

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Наталья Кочанова

Как изменяется внешность Натальи Кочановой на официальных снимках.

После публикации на сайте Александра Лукашенко его фотографий с очевидными признаками сильного ретуширования белорусский интернет разразился шутками на эту тему. Но он не единственный в белорусской политике, кто интенсивно пользуется этим инструментом, чтобы скрыть следы старения на лице. Например, отчеты об официальных мероприятиях с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, которые публикует пресс-служба верхней палаты «парламента» в своем телеграм-канале, тоже иллюстрируются снимками со следами сильной ретуши. Затем эти фотографии попадают в СМИ. «Зеркало» показывает, как графические редакторы «молодят» Кочанову.

За основу мы возьмем скриншот видео, которое записано в пресс-центре Александра Лукашенко 8 февраля 2022 года. Фото: скриншот видео БЕЛТА

Наталья Кочанова участвует в заседании Верхнедвинского райисполкома, 15 июля 2022 года. Фото: t.me/sovrep

Наталья Кочанова во время Форума регионов Беларуси и России, 20 июля 2022 года. Фото: БЕЛТА

Наталья Кочанова на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания, 15 марта 2023 года. Фото: t.me/sovrep

А это скриншот видео, где Наталья Кочанова в том же месте и на том же мероприятии дает интервью государственным СМИ, 15 марта 2023 года. Фото: скриншот видео t.me/sovrep

Скриншот с сайта sb.by — фотоснимок Натальи Кочановой, использованный в качестве иллюстрации для интервью, отретуширован очень сильно. Фото: t.me/sovrep

Фотография Натальи Кочановой с церемонии чествования победителей республиканского конкурса «Женщина года — 2022», 21 апреля 2023 года. Фото: t.me/sovrep

Фотография Натальи Кочановой с прямой телефонной линии, 23 марта 2023 года. Фото: t.me/sovrep

Фотоснимок Натальи Кочановой со встречи с активом Минска, 28 апреля 2023 года. Фото: t.me/sovrep

Фотоснимок Натальи Кочановой с выездного заседания экспертно-консультативного совета при президиуме Совета Республики Барановичах, 3 мая 2023 года. Фото: t.me/sovrep

3 мая 2023 года. Фото: скриншот видео t.me/sovrep

Фотоснимок Натальи Кочановой с ее встречи с коллективом Следственного комитета, 10 мая 2023 года. Фото: t.me/sovrep

Скриншот видео, где Наталья Кочанова в том же месте и на том же мероприятии дает интервью государственным СМИ, 12 мая 2023 года. Фото: скриншот видео t.me/sovrep

Фотоснимок Натальи Кочановой с торжественного мероприятиия по случаю Дня государственных флага, герба и гимна, 14 мая 2023 года. Фото: t.me/sovrep

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