Александр Сотник: Замумифицированного клубня предъявили общественности, но та не поверила, что это – он 1 16.05.2023, 19:01

4,820

Лукашенко выглядел неестественно, как восковая фигура от мадам Тюссо.

Российский журналист Александр Сотник прокомментировал появление Лукашенко на публике 15 мая.

– Вон как Беларусь расколбасило после известия о хвори бульбо-фюрера. Тому сплохнуло еще 9 мая: морда отекла настолько, что даже правую крагу замотать пришлось, дабы скрыть катетер. В понедельник 15-го замумифицированного клубня предъявили общественности, но та не поверила, что это – он. Ибо выглядел неестественно, как восковая фигура от мадам Тюссо. И сипатого включал неуверенно. Но одышка присутствовала, что как бы намекало на подлинность картошки фри. Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что ожидает в ближайшее время «попытки дестабилизации» ситуации в стране. В связи с этим силовики Беларуси включили режим сверхбдительности, ограничив выезд из страны для высших политических чиновников и силовиков. Колхоз стоит на низком старте, в ожидании пересменки. В Москве, выпучив глаза, следят за процессом, поскольку понимают: скоро нечто подобное ожидает и их «Титаник», только в условиях жесточайшего шторма, - сказал Сотник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».