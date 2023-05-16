Шакира выпустила эмоциональный клип, в котором спела вместе с сыновьями 1 16.05.2023, 19:29

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За сутки он собрал более 11 млн просмотров.

Певица Шакира 15 мая представила официальный клип на композицию Acrostico, релиз которой состоялся несколько дней назад. За сутки видео собрало более 11 млн просмотров.

В клипе артистка снялась вместе с сыновьями от футболиста Жерара Пике Сашей (8 лет) и Миланом (10). В ролике мама и сыновья сидят за пианино и поют о материнской любви. В песне Шакира также благодарит сыновей за поддержку в непростой период ее жизни.

Завершается клип кадрами, на которых в пустой квартире без вещей закрываются ставни и становится темно, а Шакира крепко обнимает сыновей.

Певица рассказала, что дети сами выразили желание спеть с ней.

«В этом году Милан написал песни, которые заставили меня расплакаться от радости, а Саша посвятил часы игре на фортепиано, открывая для себя свой голос. Они оба были рядом со мной в студии, и после прослушивания этой песни, посвященной им, они попросили присоединиться ко мне», — написала Шакира в своем Instagram.

За сутки после публикации клип собрал в YouTube более 11 миллионов просмотров.

Напомним, Шакира и Пике объявили о расставании в июне прошлого года. По многочисленным сообщениям СМИ, футболист изменял своей спутнице со студенткой-блондинкой, которая работала хостес на мероприятиях в Барселоне.

В апреле 2022-го колумбийка выпустила сингл Te Felicito («Поздравляю тебя»), в котором поет о том, как ей разбили сердце. Наверняка речь шла о Пике: «Не говори мне, что сожалеешь, это кажется искренним, но я хорошо тебя знаю и знаю, что ты лжешь».

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