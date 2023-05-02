Медики назвали простой способ сохранить молодость и здоровье мозга 3 2.05.2023, 10:03

4,588

Специалисты провели исследование с тремя группами людей.

Специалисты Китайской академии наук установили, что занятия музыкой улучшают восприятие речи у пожилых людей путем сохранения молодости нейронов. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Science Advances, пишет lenta.ua.

Старение может привести к различным видам снижения когнитивных способностей, поэтому крайне важно разработать эффективные вмешательства, способствующие так называемому здоровому старению.

Одним из перспективных подходов является занятия музыкой. Ученые обнаружили, что длительные музыкальные тренировки могут смягчать и даже противодействовать возрастному снижению восприятия речи в шумной обстановке у пожилых благодаря сохранению активности в сенсомоторных областях мозга, а также согласованности работы нейронов.

К таким выводам авторы пришли, изучив активность мозга у трех групп: пожилых музыкантов, пожилых, которые не занимались музыкой, а также у молодежи. Как оказалось, в плане распознавания речи в условиях шума пожилые музыканты сравнялись с молодежью, опередив своих «коллег-немузыкантов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».