У Зеленского опровергли информацию Reuters о потере Бахмута
- 21.05.2023, 10:54
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Что на самом деле сказал президент Украины.
Reuters и ряд западных СМИ заявили, что президент Украины Владимир Зеленский якобы подтвердил захват Бахмута россиянами. Но в офисе президента Украины опровергли эту информацию.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский опроверг потерю Бахмута украинскими защитниками.
«Что касается ответа президента Украины на вопрос о Бахмуте.
Reporter’s question (Вопрос репортера):
- Russians said they have taken Bakhmut (Россияне сказали, что взяли Бахмут).
President’s reply (Ответ президента):
– I think no (Я думаю, что нет).
Таким образом, президент отрицает взятие Бахмута», - подчеркнул Никифоров в Facebook.
Что этому предшествовало
Как писало Reuters, отвечая на вопрос, остается ли Бахмут под контролем Украины, Владимир Зеленский ответил: «Я думаю, что нет. На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах».
Как отмечал главный корреспондент The New York Times в Белом доме Питер Бейкер, по словам президента, оккупанты получили «пустой приз», поскольку в городе ничего не осталось кроме большого количества мертвых россиян.