У Зеленского опровергли информацию Reuters о потере Бахмута 21.05.2023, 10:54

1,994

Что на самом деле сказал президент Украины.

Reuters и ряд западных СМИ заявили, что президент Украины Владимир Зеленский якобы подтвердил захват Бахмута россиянами. Но в офисе президента Украины опровергли эту информацию.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский опроверг потерю Бахмута украинскими защитниками.

«Что касается ответа президента Украины на вопрос о Бахмуте.

Reporter’s question (Вопрос репортера):

- Russians said they have taken Bakhmut (Россияне сказали, что взяли Бахмут).

President’s reply (Ответ президента):

– I think no (Я думаю, что нет).

Таким образом, президент отрицает взятие Бахмута», - подчеркнул Никифоров в Facebook.

Что этому предшествовало

Как писало Reuters, отвечая на вопрос, остается ли Бахмут под контролем Украины, Владимир Зеленский ответил: «Я думаю, что нет. На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах».

Как отмечал главный корреспондент The New York Times в Белом доме Питер Бейкер, по словам президента, оккупанты получили «пустой приз», поскольку в городе ничего не осталось кроме большого количества мертвых россиян.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».