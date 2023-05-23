Белорусские таможенники останавливает микроавтобусы прямо на трассах

Белорусские таможенники останавливает микроавтобусы прямо на трассах5
- 23.05.2023, 17:30
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Для чего?
Брестская таможня опубликовала видео, как ее сотрудники останавливают транспортные средства, а это преимущественно микроавтобусы, прямо на трассах. Как отмечает таможня, есть основания полагать, что эти ТС перевозят коммерческие партии товара под видом товаров для личного пользования.
Сообщается, что в этом году сотрудники правоохранительного блока Брестской таможни выявили уже семь фактов незаконного перемещения через границу коммерческих партий товаров, ввоз которых в Беларусь предприимчивые «бизнесмены» организовали под видом товаров для личного пользования».
Это бытовая техника, предметы одежды и обуви, косметическая и парфюмерная продукция, наборы детских игрушек, детские автокресла и коляски, строительный электроинструмент, спортивный инвентарь, биологически активные добавки и другое.
В общей сложности изъято около 3 тысячи единиц таких товаров на сумму свыше 1,3 млн рублей.
Предприниматели на сопредельной стороне перед пересечением таможенной границы раздавали товары мелкими партиями гражданам, которые и ввозили их в страну под видом товаров для личного пользования. Такая схема использовалась с целью уклонения от уплаты таможенных платежей.
Грузовые автомобили уже со сборными коммерческими партиями товаров были остановлены брестскими таможенниками при следовании в Россию. Сопроводительных документов, понятное дело, у водителей не оказалось, сообщила Брестская таможня.
В отношении индивидуальных предпринимателей начаты административные процессы по ст.13.12 КоАП Республики Беларусь, санкцией статьи которой предусмотрен штраф в размере до 50% стоимости предмета административного правонарушения.
А лицам, которые организовали раздачу товаров для перемещения через границу, грозит штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией, что предусмотрено ч.2 ст.15.1 КоАП Республики Беларусь.