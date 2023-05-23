Россияне в оккупированном Мелитополе сняли с постамента танк Т-70 1942 года выпуска

Россияне в оккупированном Мелитополе сняли с постамента танк Т-70 1942 года выпуска13
- 23.05.2023, 17:42
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Снимают с консервации танки, которым более 80 лет.
Во временно оккупированном Мелитополе россияне сняли с постамента танк Т-70 1942 года выпуска.
Oккупанты уверяют, что отправят антикварную бронемашину на реставрацию. В сети опубликован фрагмент демонтажа танка из постамента.
- Орки уже начали снимать с консервации танки, которым более 80 лет. На этот раз в Мелитополе с постамента сняли Т-70 1942 года выпуска. Говорят, что отправят «на реставрацию», - пишет в комментарии к видео автор публикации.