Стало известно, сколько виз выдали белорусам за прошлый год страны ЕС 23.05.2023, 17:55

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Еврокомиссия опубликовала данные о выдаче виз в 2022 году.

Оказалось, что за прошлый год в консульствах стран Евросоюза в Беларуси визы получили 118 523 человека, при этом было 2292 отказа. Для сравнения: по итогам 2021 года в Беларуси выдано 57 485 шенгенских виз, отказов было 656, пишет Office Life.

Статистика учитывает не только белорусов, но и тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание. Также она учитывает только визы типа C (краткосрочные).

Больше всего виз в 2022 году выдал консульский отдел посольства Италии — 36 127. Из них многократных — 28 104, отказов — 284.

Посольство Германии в Минске выдало 26 667 виз, из них многократных — 23 240, отказов — 638.

Посольство Венгрии выдало 13 264 визы, из них многократных — 11 076, отказов — 204.

Посольство Франции выдало 8818 виз, из них многократных — 7396, отказов — 53.

Посольство Словакии выдало 2175 виз, из них многократных — 1032, отказов — 32.

Посольство Чехии выдало 1028 виз, из них многократных — 696, отказов — 6.

Генеральное консульство Польши в Гродно выдало 8392 визы, из них многократных — 7736, отказов — 261. Польское консульство в Бресте выдало 4653 визы, из них многократных — 4245, отказов — 182. Посольство Польши в Минске выдало 4232 визы, из них многократных — 3644, отказов — 157.

Литва выдала 6106 виз (многократных — 5882, отказов — 12), Латвия — 4129 виз (многократных — 3837, отказов — 295), Эстония — 2932 визы (многократных — 2637, отказов — 168).

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