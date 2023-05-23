Белорусское дударство получит статус историко-культурной ценности 23.05.2023, 18:21

Сегодня дударскую традицию в стране поддерживают 30 дударей-мастеров.

В Государственный список историко-культурных ценностей включат белорусское дударство, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Соответствующее предложение поддержал Белорусский республиканский научно-методический совет по вопросам историко-культурного наследия.

Под белорусской дудой подразумевается конкретный вид однозвучной волынки — духовой народный музыкальный инструмент, состоящий из кожаного меха, одного звука (бурдона), одной свирели (перебор), соски, а также на каждой из игровых трубок установлены роговни-раструбы.

Этот музыкальный инструмент использовался для сопровождения танцев, песен и частушек, на семейных и календарных обрядовых праздниках, игрищах и ярмарках.

Наиболее распространенной дуда была на Витебщине, Минщине и Гродненщине: здесь аутентичные виды дударской традиции встречались с XVI-XVII веков.

Сегодня дударскую традицию в Беларуси поддерживают 30 дударей-мастеров, а также около 100 любителей.

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