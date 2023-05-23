Под Могилевом нашли подпольный мясокомбинат

Под Могилевом нашли подпольный мясокомбинат7
- 23.05.2023, 18:37
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Там делали тушенку.
В Могилевском районе нашелся мясокомбинат без ветеринарных документов, но с готовой продукцией. Нелегальное производство организовал у себя дома 38-летний предприниматель, сообщает МВД.
Установлено, что мужчина покупал скот за наличный расчет, а для разделки, заморозки и хранения туш переоборудовал свой дом в Могилевском районе. Милиция нашла там производственные помещения, технологическое и холодильное оборудование, а также фасованную в блоки по 12—20 кг говядину общим весом более 16,5 т и свыше тысячи банок тушенки. Готовую продукцию продавали в Беларуси и России.
Как он ее маркировал, непонятно, на видео, которое публикует МВД, показаны банки тушенки, но этикетки не видны.