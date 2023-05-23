Во Львове показали, как строят школу на 3D-принтере 23.05.2023, 21:22

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Во Львове строят первый в Украине учебный корпус начальной школы с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает пресс-служба Львовской городской администрации.

Это будет новый учебный корпус для первоклассников школы № 23 на ул. Варшавской, 126. По предварительным расчетам, это будет крупнейшее учебное сооружение в мире, построенное с помощью 3D-принтера.

Завершить строительство стен и крыши корпуса планируют в июне. Новый корпус школы откроется для посещения 100 учащихся уже в 2024 году.

По концепции проекта учебный корпус будет иметь один этаж, где будут размещены классные комнаты, учительская, санузлы и холл с инклюзивным пространством, способным принять все категории учеников, в том числе детей с особыми потребностями. Кроме того, 90% необходимых для строительства материалов изготовлены в Украине.

«Это очень важный проект для восстановления Украины. Мы планируем открыть тренинговый центр, чтобы научить людей в Украине работать с этими технологиями и развивать 3D строительство в Украине. Планируем построить мост в Херсоне с помощью этой технологии», – рассказал Жан-Кристоф Бони, основатель гуманитарного фонда Team4UA, занимающийся строительством корпуса.

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