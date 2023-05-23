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В США нашли огромную черепаху, похожую на динозавра

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  • 23.05.2023, 22:51
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В США нашли огромную черепаху, похожую на динозавра

Видеофакт.

Земноводное, которое удалось запечатлеть на камеру, обитает в озере в парке Ховарт в Калифорнии.

Видео было опубликовано пользователем по имени Карлос Рубио, передает «Новое время».

«Я подумал, что это валун, движущийся в воде. Потом мне стало понятно, что это была довольно большая черепаха», — рассказал мужчина.

Зоологи сообщили, что на самом деле это животное никакой не динозавр и уж точно не валун, а обыкновенная грифовая черепаха. Она считается редким реликтовым видом и не встречается в штате Калифорния.

Однако некоторые жители штата заводят животное. Что примечательно, в Калифорнии требуется разрешение на то, чтобы стать владельцем этого необычного питомца.

Черепах обычно заводят, когда они совсем маленькие. Вырастая, питомец начинает доставлять неприятности своему хозяину, и грифовых черепах нередко выбрасывают на улицу.

Технически, в теплой Калифорнии черепахе ничего не грозит. Специалисты поясняют, что животное выживет в дикой природе без проблем. Но этот инвазивный вид может уничтожать местных обитателей, нанеся непоправимый ущерб экосистеме.

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