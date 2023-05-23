В Верхний город в Минске перестанут пускать электросамокаты по выходным 23.05.2023, 23:31

Запрет вводится пока только для шеринговых организаций.

В период действия пешеходной зоны с 20:00 пятницы по 8:00 понедельника в Верхний город перестанут пускать средства персональной мобильности – электросамокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколеса. Об этом заявил замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, сообщает БелТА.

Запрет вводится пока только для шеринговых организаций, но не исключено, что он будет расширен на личные СПМ. Меру объясняют заботой о безопасности граждан.

«Данное решение вызвано тем, что Верхний город – зона с большой концентрацией граждан. Во время действия пешеходной зоны количество отдыхающих, находящихся на территории Верхнего города, превышает те возможности, которые инфраструктура улицы Зыбицкой и переулка Музыкального может себе позволить», – пояснил Ливанович.

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