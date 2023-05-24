Freedom House: В рейтинге свободы Беларусь находится на одном месте с Сомали и Афганистаном 24.05.2023, 13:00

Наша страна набрала 8 баллов из 100.

Международная неправительственная организация Freedom House опубликовала новый доклад «Страны переходного периода» (Nations in Transit 2023). Позиция Беларуси в рейтинге свободы не изменилась по сравнению с прошлым годом. Наша страна набрала 8 баллов из 100 и относится к категории несвободных стран. Столько же баллов набрали Сомали, Саудовская Аравия и Афганистан.

В рейтинге свободы интернета Беларусь набрала 28 из 100 баллов (31 из 100 в 2022 году). В рейтинге демократии Беларусь набрала 2 из 100 (3 из 100 в 2022 году) и осталась в группе консолидированных авторитарных режимов.

«Война, проводимая Москвой, оказала отдельное, но значительное влияние на Беларусь, которая быстро становится колонией имперского проекта Путина. Российские военные использовали белорусскую территорию в начале войны для нападения на Северную Украину, и с тех пор Беларусь находится под сильным давлением, чтобы еще больше отказаться от своего суверенитета и принять более непосредственное участие во вторжении. Тем временем Александр Лукашенко, который обязан своей властью российской поддержке после сфальсифицированного переизбрания в 2020 году, стал применять многие из методов внутренних репрессий, которые применяются в России», – заявляют авторы доклада.

В докладе отмечается, что соучастие Беларуси в российской агрессии против Украины сделало невозможным для Беларуси позиционировать себя как мирную буферную зону между воюющими сторонами. Авторы доклада считают, что авторитарные тенденции усилились в Беларуси и в ближайшем будущем репрессии продолжатся.

«Растущая и неизбежная зависимость от России в сочетании с давно утраченной возможностью заслужить благосклонность Запада, делая символические и, казалось бы, продемократические уступки, укрепили авторитаризм в Беларуси. Такой статус-кво не обещает отказа от репрессивной политики в ближайшем будущем. В 2022 году такая политика набирала обороты и затрагивала все большую часть населения», – говорится в документе.

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