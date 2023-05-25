Как белорусов подставляют на десятки тысяч долларов при покупке авто 2 25.05.2023, 13:57

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Схема «легкого заработка» оборачивается большой проблемой.

В СМИ все чаще появляется информация о проблемах с налоговой у людей с инвалидностью и многодетных, которые продают свое право растаможить автомобиль по льготной ставке.

Сайт nashaniva.com разобрался, как схема легкого заработка оборачивается большой проблемой.

Кому льготы выходят боком?

Четыре года назад, весной 2019-го, появился указ №140, позволяющий некоторым категориям граждан ввозить автомобили и другую технику с оплатой 50% пошлины. Растаможенная с использованием льготы техника не имеет никаких обременений по отчуждению, поэтому такой транспорт зачастую лишь формально принадлежит льготнику, который по факту просто продает свое право на льготу за определенное вознаграждение. Ввезенные по такой схеме авто можно продавать в том числе и в Россию, где новому собственнику не нужно доплачивать разницу в пошлинах.

Первые три года существования указа подобная схема работала без особых проблем.

Но в прошлом году ситуация изменилась, так как санкции, введенные в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, привели к большим проблемам в автомобильной отрасли. Почти все мировые автопроизводители прекратили производства и поставки новых авто в Россию.

Из-за дефицита авто у дилеров белорусские и российские автолюбители были вынуждены переключиться на покупку авто из Европы и США. Причем не только подержанных, но и новых. Огромное количество таких авто идет через Беларусь с использованием льготников.

Статистика говорит, что в прошлом году физические лица импортировали в Беларусь более 80 тысяч авто, когда в 2021 году таких было около 35 тысяч. В 2022 году изменилось не только количество авто, но и структура рынка.

В Беларусь начали массово ввозить дорогие люксовые автомобили, конечным собственником которых чаще всего становились покупатели из РФ. Вдобавок через нашу страну начали ввозить довольно много абсолютно новых автомобилей, чего раньше не наблюдалось.

Именно из-за покупки дорогущих и новых авто чаще всего появляются проблемы у льготников.

Дело в том, что при растаможке новых авто нужно платить пошлину в размере 48% от стоимости. А если речь идет об оформлении на льготников, то с учетом 50% скидки по 140-му указу получается 24%.

Выходит, что если таким образом растаможивать авто стоимостью 50 тысяч евро, то при помощи многодетных или инвалидов серый импортер экономит 12 тысяч евро, а если речь идет об авто стоимостью 100 тысяч, то экономия соответственно будет уже 24 тысячи евро. Но в Беларусь завозят и более дорогие авто, поэтому экономия на таможне может составлять десятки тысяч евро.

Покупают дорогой автомобиль вместо дешевого

Безусловно, часть дорогих авто если и растаможена по 140-му указу, то на льготников, имеющих достаточно большой официальный доход, чтобы позволить себе провернуть такую сделку без проблем с налоговой в будущем. Но поскольку таких людей не много, то продавцы дорогих авто идут на хитрости.

При оформлении доверенности льготнику говорят, что на его имя будет растаможен подержанный автомобиль стоимостью 10-20 тысяч евро, а по факту от его имени покупают и ввозят в Беларусь новый автомобиль.

«Естественно, так делают далеко не все перегонщики, но хватает и тех, кто подставляет доверчивых льготников. Обычно так делают посредники, работающие в паре с российскими заказчиками», — объясняет перегонщик.

Льготников подобные дельцы ищут не по знакомым, а в специальных пабликах и чатах во «ВКонтакте» и телеграме.

«Адекватные перегонщики обычно честно говорят «вешалкам», автомобиль за какую цену они будут ввозить, уточняют, какая у человека зарплата, может ли он себе позволить приобрести дорогой автомобиль, чтобы потом не было проблем с налоговой.

В основном так работают люди, которые давно в бизнесе, имеют голову на плечах и понимают, какие могут быть последствия. Но сейчас такое время, что машинами начали заниматься много новых случайных людей, которые попали в бизнес только потому, что в прошлом году сильно вырос спрос на такие услуги», — говорит мужчина.

Собеседник утверждает, что если речь идет об импорте новых машин, то награда льготников в зависимости от стоимости авто измеряется несколькими тысячами долларов.

«За авто старше 3 лет платить тысячи льготнику смысла нет — там экономия не такая большая, ведь пошлины нужно платить от объема двигателя, а не от стоимости. Бывает даже, что дорогие подержанные машины, например, с объемом два литра, растаможивают по полному тарифу, ведь клиент не хочет связываться с покупкой по такой схеме. Но с новыми авто так не работает, там разница в ставках огромная, поэтому там льготник за помощь может получить 2-3 тысячи долларов, а иногда и больше.

Но это когда речь идет об адекватных игроках бизнеса, а не тех, кто готов подставлять людей ради наживы. Такие могут озвучить клиенту из РФ, что они приобрели льготу, например, за 3 тысячи, а сами пообещают льготнику, что привезут дешевый автомобиль и заплатят ему за это 300-500 долларов», — рассказывает собеседник.

Льготники тоже обманывают

Автобизнесмен отмечает, что перегонщики иногда и сами попадают в сложную ситуацию из-за льготников, которые продают льготы чаще, чем раз в год.

«Такие случаи бывают, ведь среди льготников, которые предлагают свои услуги через те же чаты и паблики, тоже встречаются мошенники. Если такое случается, то перегонщик попадает на деньги, так как ему нужно или платить 100% пошлину, или делать реэкспорт и вывозить авто обратно в ЕС».

Однако, несмотря на все риски и сложности для обеих сторон, наш собеседник уверен, что эта схема будет работать, пока будет существовать возможность ввозить авто с 50% скидкой на пошлины.

«Растаможенный по полному тарифу автомобиль будет просто неконкурентноспособным по цене по сравнению с ввезенными под 140-й указ», — считает собеседник.

Всех ли, кто продал льготу, ждут проблемы?

С таким вопросом мы обратились к действующему налоговику, который признался, что если человек подходит к делу разумно, то никаких проблем с налоговыми органами у него быть не должно.

«Первое, на что обращает внимание налоговая — соотношение доходов и расходов. Если во время камеральной проверки мы видим, что доходы человека явно не совпадают с его расходами, то требуем доказать, откуда у него деньги.

Если доказать не получается, то человек должен заплатить налог в размере 26%. Такая ставка применяется в отношении доходов, исчисленных налоговым органом, исходя из сумм превышения расходов над доходами.

А когда видно, что человек имеет стабильный официальный заработок, который позволяет ему приобрести дорогой автомобиль, то и вопроса к нему не возникнет. И здесь для нас нет разницы, что это был за автомобиль — только привезенный из-за границы, или купленный в Беларуси», — объясняет инспектор.

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