«Вот это качество белорусского легпрома!» 4 26.05.2023, 11:43

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иллюстративное Фото: Intex-press

Родителям школьников навязывают некачественную форму.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, как родителям белорусских школьников навязывают некачественную форму.

«Не успел закончиться учебный год в школе, как снова начали навязывать школьную форму. У нас к ней решили добавить жилетки. И уже сегодня мы должны дать размеры своих детей, чтобы заказать это «великолепие». Вот как я могу знать, на сколько за лето вырастет мой сын: на 5 или на 10 сантиметров. Или нужна ему в гардеробе жилетка?

И сколько можно навязывать детям школьную форму? Вот мне, как маме мальчика-непоседы, сколько комплектов формы нужно приобрести, чтобы ежедневно в ней ходить чистым? В этом году брюки от формы пришлось приобретать уже через месяц (продрались колени).

Вот это качество белорусского легпрома! Я уже молчу про космическую цену, искусственную ткань, ужасающий цвет и дизайн.

Когда захожу в школу за сыном, то как-то ужасно смотреть на это серо-синее детскую волну. Как же хочется видеть наших детей разноцветными, раскрепощенными, стильными!» — пишет наша читательница.

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