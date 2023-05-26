Эстрадные апокалиптики Телеграм-канал «СерпомПо»

26.05.2023, 14:39

Для развлечения публики на сцену выставили пару скрепных «крепышей».

Конец рабочей недели, новостей немного. И вот начальство выпустило на эстраду для развлечения публики пару скрепных крепышей.

Сначала «для разогрева» выбежал нижний спикер Володин. «Госдолг США — это мировая финансовая пирамида, построенная Вашингтоном для обмана других народов и стран», - прокричал нижний спикер в зал и умчался за кулисы, хлопнув по дороге в ладоши второму артисту.

Это был Дмитрий Медведев. Раскрасневшийся зампред Совбеза с ходу крикнул в зал, что «Европа сошла с ума», затем не исключил передачи западными странами ядерного оружия Украине и сообщил: «Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар». После этого «налил себе из графина» и нетвердо ушел со сцены.

В наступившей тишине на сцену вышел человек, напоминающий великого геополитика, мрачно осмотрел зал и процедил: «Расходитесь». Сошел в оркестровую яму и пропал в ее чернильной темноте.

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