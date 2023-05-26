Жданов: Шойгу и Герасимов отомстят «вагнеровцам» 26.05.2023, 16:35

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Олег Жданов

Амбиции генералов возьмут свое.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью «Главреду» рассказал о конфликте между главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым и главарем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным. Для чего Пригожин своим бойцам приказал оставить для российских военных, которые зайдут на позиции, боеприпасы, сухпайки, кровати, мыло и прочее?

«Пригожин все готов им отдать, чтобы российские военные его сменили. Но не думаю, что Герасимов на это пойдет. «Вагнеровцы» - это наиболее мотивированные бойцы. Как бы это странно ни звучало, но военные пытаются перенять опыт Пригожина, точнее наемных солдат. Они потому и создают частные военные компании. Но чтобы это было максимально дешево, они создают ЧВК из зэков, лишив Пригожина доступа к ним», - отметил Жданов.

Военный эксперт также подчеркнул, что роль играют и амбиции генералов, хоть и «фанерных» - Шойгу и Герасимова.

«После таких оскорблений, которые звучат из уст Пригожина, эти двое не могут не отыграться на «вагнеровцах». Ведь они прекрасно понимают, что как только будет убит последний солдат «Вагнера», Пригожин станет никем. Поэтому Герасимов не пойдет на поводу у Пригожина и не позволит выйти из Бахмута «вагнеровцам», - добавил Олег Жданов.

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