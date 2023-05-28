Патриарх РПЦ Кирилл «благословил» контрнаступление ВСУ 1 28.05.2023, 1:07

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На сайте РПЦ появилась надпись «Мы верим в ВСУ».

Патриарх Русской православной церкви Московского патриархата Кирилл (Гундяев) «благословил» украинское контрнаступление. Хакеры взломали сайт резиденции Кирилла «Подворье» в Переделкино и опубликовали обнародованное ранее видео Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного с молитвой за украинское контрнаступление, сообщает zn.ua.

«Помоги нам, Боже, Спаситель наш, и избавь нас, ради славы имени Твоего, и да сбудутся на нас слова, сказанные Моисеем: будьте смелыми, стойте и увидите спасение от Господа, ибо Господь сражается за нас. Слава Украине!», – говорится в тексте молитвы.

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