Минчанам предлагают провести свидания на крыше 1 23.05.2024, 18:59

Выглядит красиво, стоит недешево.

В белорусском TikTok вирусятся ролики с предложением провести романтическое свидание на крыше. Половить закаты со второй половинкой, бокалом шампанского и красивейшими видами на Минск — дорогого стоит. В прямом смысле: цена сопоставима с походом в хороший ресторан. Разбираемся, как все устроено и зачем нужно.

Для романтических свиданий доступны две локации: крыша гостиницы «Беларусь» и небезызвестного «дома Чижа». Стоимость услуги: 350—400 рублей за два часа. Дополнительно можно оплатить услуги фотографа (100 рублей) и украсить крышу лепестками роз (30 рублей). «Онлайнер» дозвонился организатору Льву, чтобы узнать детали.

— По сути мы заняты благим делом — помогаем парням сделать предложение. В основном к нам приходят за этим. Мы украшаем крышу, зовем живых музыкантов, предоставляем посуду и приборы, стулья и пледы, накрываем стол. Все, что остается сделать парню, — надеть кольцо на палец, — рассказывает мужчина.

Некоторых комментаторов в соцсетях смущает высокая цена. Почему 350 рублей — за что столько? Лев поясняет:

— Ну потому что так... Одни музыканты стоят около $50 в среднем. Если сложить все затраты, наценка получится невысокой. Важно отметить, что официально в нашей стране выход на крышу запрещен. А на наших локациях — разрешен, поскольку там есть смотровые площадки. По сути, человек сам может туда прийти и все организовать. Но мы делаем это за него официально и красиво, позволяя сэкономить кучу времени и сил. Налоги мы платим, проверку от пожарных и милиции проходим, все согласовано.

По словам организаторов, услуга пользуется спросом у горожан. Но на «золотую жилу» этот бизнес не тянет:

— Говорить о каком-то бизнесе тут громко и преждевременно все-таки. По большей части, мы просто помогаем людям. Работаем мы давно, количество клиентов стабильное, сезон недолгий — по сути весна — лето. Фанатов свиданий в мороз и под снегом находится не много, как вы понимаете.

Помимо вечера для предложения, организаторы также предлагают варианты с киновечером, девичником или даже корпоративом на крыше. Можно также арендовать крышу для собственных нужд: стоимость в этом случае составит 200 рублей за час.