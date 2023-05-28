Россия выводит часть войск из Украины: мнение эксперта 2 28.05.2023, 4:30

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ВСУ будет легче.

Украинский военный эксперт Олег Жданов прокомментировал информацию о том, что Россия выводит из Украины войска для защиты Белгородской области.

- Нам будет легче. Чем больше они выведут войск на свою территорию, тем нам будет легче как в контрнаступлении, так и в выбивании их войск с нашей территории. Что они будут творить на границе? У нас там стоят войска. Поэтому особого ничего они на границе вытворить не могут, - отметил он.

По его словам, ВСУ готовы к тому, что количество войск РФ на государственной границе увеличится.

- Это несет определенные риски. Но это очень существенно помогает фронту в плане ослабления российской группировки, уменьшения ее численности и количества вооружений и техники, которые они заберут с собой. Мы к этому готовы. У нас есть рубежи обороны, войска, которые охраняют и границу с Российской Федерацией, и границу с Беларусью.

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