Талибы атаковали границу с Ираном 28.05.2023, 10:27

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Главари боевиков заявили о готовности начать джихад.

Боевики «Талибана» применили живую силу и бронетехнику для атаки на пограничный пост Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение предводителей «Талибана».

На опубликованном видео видно, что предводители «Талибана» подошли близко к иранской базе в приграничной зоне.

Они заявили, что будут бороться с «коррумпированной Исламской Республикой Иран с большим энтузиазмом, чем на войне против Америки».

«Если старейшины разрешат джихад, мы скоро завоюем Иран», - заявил один из предводителей.

Тем временем в Министерстве национальной обороны Афганистана обвинили иранские силы в открытом огне.

«К сожалению, сегодня снова иранские войска начали стрельбу и бои в приграничных районах района Канг провинции Нимроз Афганистана. Исламский Эмират считает диалог разумным способом решения какой-либо проблемы, негативные меры и поиск поводов для войны не в интересах ни одной стороны», - говорилось в сообщении.

В свою очередь иранская сторона обвиняет в конфликте афганскую сторону.

По словам иранских военных, силы талибов инициировали нападение с нарушением «международного права и принципов добрососедства» и встретили «решительное и мужественное противодействие со стороны пограничников» Исламской Республики.

«Мы не признаем нынешних правителей Афганистана и настаиваем на необходимости создания инклюзивного правительства в Афганистане», - заявили в МИДе Ирана.