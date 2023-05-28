СМИ: «Талибан» объявил войну Ирану 28.05.2023, 11:34

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На афганско-иранской границе идут серьезные бои.

На границе Афганистана и Ирана начались бои. Поступает информация о первых погибших военных.

«Талибан» объявил войну Ирану, об этом сообщил лидер «Талибана» Абдулхамид Хорасани, передают международные СМИ.

По информации журналистов, на границе Афганистана и Ирана начались бои. Боевики Талибана подтягиваются к территории Ирана. Уже есть убитые военные.

Конфликт разразился за права на воду на афганской границе. Река Гильменд протекает от афганских гор до иранской провинции Систан, где впадает в регулярно высыхающее озеро. Сейчас провинция Систан переживает засуху, и Иран обвиняет талибов в нарушении договора 1973 года, строительстве новых дамб на реке и перенаправлении воды.

Талибы отвергли это обвинение.

«Сегодня в провинции Нимроз иранские пограничники открыли огонь в сторону Афганистана, что встретило ответную реакцию. Сейчас ситуация находится под контролем. Исламский Эмират (Афганистан – ред.) не хочет воевать со своими соседями», — заявил представитель «министерства внутренних дел» «Талибана» Абдул Нафи Такор, его цитирует Reuters.

По его словам, с каждой стороны было убито по одному человеку и несколько ранено. Однако официальное информационное агентство Ирана IRNA подает несколько иную картину случившегося.

«Сегодня произошло столкновение пограничников Забульского пограничного полка с неизвестными вооруженными людьми, планировавшими проникнуть на территорию Исламской Республики Иран, в нулевой точке границы, что привело к перестрелке и вооруженному конфликту», – говорится в сообщении.

Также иранцы заявляют о гибели двух своих пограничников и одного нападавшего.

Накануне талибы атаковали пограничный пункт Ирана. Главари Талибана заверили, что если «старейшины позволят», то они готовы начать джихад и «завоевать Иран».

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