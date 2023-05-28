«Беларуская выведка»: Стало известно, из-за чего Лукашенко попал в ЦКБ Москвы 4 28.05.2023, 11:56

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Сердечно-сосудистая система диктатора находится в критическом состоянии.

Телеграм-канал «Беларуская выведка» сообщил новые подробности госпитализации Лукашенко в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы.

Один из источников канала сообщил, что после официальных встреч в Москве Лукашенко заезжал на обследование и консультацию в «кремлевский медицинский блок».

Поводом стало осложнение после перенесенной вирусной инфекции.

Еще один источник сообщил о дополнительных мерах безопасности при возвращении самолета из Москвы.

«Информация получена только из одного ресурса и требует дополнительной верификации», — отмечает «Беларуская выведка».

Авторам телеграм-канала также стало известно, что Лукашенко показана коронарография и ее собирались делать в ближайшее время. Это может свидетельствовать о плохом состоянии сердечно-сосудистой системы.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Врачи оценивают состояние диктатора как критическое.

Позже источники в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы подтвердили госпитализацию Лукашенко. По некоторым данным самолет вернулся в Минск без диктатора.

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