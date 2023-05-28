Латвия впервые в истории завоевала бронзовые медали ЧМ по хоккею 8 28.05.2023, 18:00

7,760

Латышские хоккеисты обыграли американцев.

Сборная Латвии одержала победу над командой США в матче за третье место чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 4:3.

Таким образом, сборная Латвии впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Ранее лучшим достижением латвийской команды было седьмое место в 1997, 2004 и 2009 годах.

США — Латвия - 3:4 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы забросили:

0:1 Букартс Роб. (Букартс Рих., Дзиеркалс), 07:49, ГБ

1:1 Гримальди (Перунович, Бьорк), 09:45

1:2 Якс (Букартс Рих.), 16:08

2:2 Гримальди (Перунович, Коронато), 19:03, ГБ

3:2 Коронато (Сэмберг, О'Коннор), 46:19

3:3 Рубинс (Лочмелис, Букартс Рих.), 54:21

3:4 Рубинс, 61:22

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».