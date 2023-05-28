Латвия впервые в истории завоевала бронзовые медали ЧМ по хоккею

Латвия впервые в истории завоевала бронзовые медали ЧМ по хоккею8
- 28.05.2023, 18:00
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Латышские хоккеисты обыграли американцев.
Сборная Латвии одержала победу над командой США в матче за третье место чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 4:3.
Таким образом, сборная Латвии впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Ранее лучшим достижением латвийской команды было седьмое место в 1997, 2004 и 2009 годах.
США — Латвия - 3:4 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)
Шайбы забросили:
0:1 Букартс Роб. (Букартс Рих., Дзиеркалс), 07:49, ГБ
1:1 Гримальди (Перунович, Бьорк), 09:45
1:2 Якс (Букартс Рих.), 16:08
2:2 Гримальди (Перунович, Коронато), 19:03, ГБ
3:2 Коронато (Сэмберг, О'Коннор), 46:19
3:3 Рубинс (Лочмелис, Букартс Рих.), 54:21
3:4 Рубинс, 61:22