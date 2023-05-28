За прошедшие сутки в Беларуси произошло 10 лесных пожаров 3 28.05.2023, 18:24

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Во всех районах страны введен запрет или ограничение на походы в лес.

За прошедшие сутки должностные лица гослесохраны ликвидировали 10 лесных пожаров. Несколько случаев возгораний зафиксированы и сегодня, 28 мая. Об этом сообщили в Минлесхозе.

За прошедшие сутки с огнем дважды боролись в Дрогичинском, Бобруйском лесхозах и Боровлянском спецлесхозе, еще по одному случаю возгораний зафиксировано в Барановичском, Телеханском, Лельчицком и Осиповичском опытном лесхозах. Общая площадь очагов составила 1,2 га.

Несколько случаев возгораний в лесном фонде зафиксированы и 28 мая — в Гродненском, Смолевичском, Житковичском, Островецком, Лидском, Осиповичском опытном лесхозах.

«Все очаги были своевременно обнаружены, должностные лица гослесохраны оперативно приступили к ликвидации возгораний», — рассказали в Минлесхозе.

В лесном фонде Минлесхоза с начала пожароопасного сезона произошло уже более 170 лесных пожаров. Общая площадь возгораний превысила 137 га.

Напомним, во всех районах Беларуси введен запрет или ограничение на походы в лес. Ограничения действуют по всей Гродненской области и практически во всех районах Брестской (кроме Дрогичинского: там посещение лесов вообще запрещено). А также в Слуцком и Мядельском районах Минской области, Чериковском и Славгородском — Могилевской области, Поставском, Браславском, Верхнедвинском и Россонском — Витебской области.

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