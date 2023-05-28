Эрдоган набрал больше 50% на выборах после обработки 90% голосов 8 28.05.2023, 19:36

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Реджеп Тайип Эрдоган

Явка составила более 85%.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,61% на выборах после обработки 91,55% голосов избирателей, передает TRT Haber. Его соперник, кандидат от Национального альянса Кемаль Кылычдароглу получает 47,39%.

Явка составила более 85%.

Согласно данным CNN Turk, после подсчета 89,81% голосов Эрдоган набирает 52,72%, Кылычдароглу – 47,28%. По данным оппозиционного телеканала Halk TV, после обработки свыше 90% голосов Эрдоган получает 50,76%, а Кылычдароглу – 49,24%.

Голосование официально завершилось в 17:00 по местному времени. И Эрдоган, и Кылычдароглу пришли на избирательные участки и проголосовали. Действующий президент призвал сторонников присматривать за урнами для голосования, пока не будут объявлены окончательные результаты выборов.

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