Скандал с ЦЭ: школьники и родители утверждают, что баллы экзамена посчитали неверно 4 29.05.2023, 14:28

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Возмущенные школьники и их родители обрывают телефоны РИКЗ.

В понедельник, 29 мая, одиннадцатиклассникам пришли результаты централизованного экзамена по белорусскому и русскому языкам. Правда, к цифрам у выпускников и их родителей есть большие вопросы: они утверждают, что результаты посчитали неправильно. Официальных комментариев об этом нет ни от РИКЗ, ни от Министерства образования.

Как рассказали читатели «Зеркала», вопросов к результатам экзамена оказалось много. Они поделились с нами примерами неверных подсчетов.

Так, одна из абитуриенток сдавала экзамен по русскому языку. Всего в тесте было 40 вопросов, на 37 из которых девушка ответила правильно и еще на один частично верно. Но, судя по данным в личном кабинете, ее работу оценили в 82 балла.

Еще одна выпускница сдавала белорусский язык. В 40 вопросах она сделала две ошибки и еще на два ответила частично верно. Такой результат РИКЗ оценил в 74 балла.

А у третьей одиннадцатиклассницы и вовсе не было ошибок: в личном кабинете 39 правильных ответов, а на один вопрос девушка ответила частично. Правда, неполный ответ стоил ей 8 баллов — в итоге она получила 92.

— У кого-то вообще результаты в 101 и 103 балла (скриншоты личного кабинета есть в распоряжении редакции. — Прим.). Или, например, у кого-то 0,0000000000074 балла или даже ноль. Как такое возможно?! Все в шоке, — возмущается наш читатель.

— Если не будет пересчета, многие даже не поступят из-за РИКЗ, — обсуждают школьники в чатах. Многие ребят уже шутят, что готовы служить: «Ну, в армию всегда можно. Надеюсь, встретимся в одной роте, мужики».

После получения ответов расстроенные школьники и их родители атаковали горячую линию Республиканского института контроля знаний (РИКЗ).

— Нам отвечают, что произошел сбой и баллы пересчитают. Обещали сделать это уже к сегодняшнему вечеру, — передают по чатам выпускники.

Оперативно дозвониться до оператора горячей линии РИКЗ журналисты не смогли, в институте не снимали трубку. Также оперативно получить комментарий не удалось и в Министерстве образования.

Как должны считать баллы на ЦЭ? За каждое правильно или частично верно выполненное задание выпускнику начисляются 1 или 2 первичных балла (в зависимости от типа задания). Затем сумма первичных баллов абитуриента переводится в тестовый балл. Это делается с помощью специальной формулы, которую РИКЗ не публикует.

В 2022 году первичные и тестовые баллы ЦТ по русскому и белорусскому языкам соотносились таким образом, таблицы за 2023 год пока нет.

Напомним, ЦЭ в Беларуси проходит первый год. Каждый выпускник-2023 сдавал два централизованных экзамена. Один обязательный — по русскому или белорусскому языку. Второй предмет — по выбору. Задания адаптировали к базовому уровню школьной программы.

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