закрыть
30 мая 2023, вторник, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Алексей Протас ведет «Херши» к финалу Кубка Колдера

2
  • 30.05.2023, 9:35
  • 1,108
Алексей Протас ведет «Херши» к финалу Кубка Колдера

До цели остался всего один шаг.

В четвертом поединке полуфинальной серии плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши» в гостях победил «Рочестер» — 4:2 (0:1, 0:1, 4:0). Это уже третья подряд победа «Херши» в этой серии, пишет «Прессбол». Сейчас фарм-клуб «Вашингтона» лидирует в противостоянии 3-1 (1:5, 2:0, 4:2, 4:2) и находится в шаге от выхода в финал Кубка Колдера.

Минувшей ночью белорусский нападающий «Херши» Алексей Протас отметился двумя ассистентскими баллами — на 51-й минуте, когда его команда сократила отставание в счете до 1:2, а также на 60-й, когда была заброшена шайба в пустые ворота и установлен окончательный счет. Белорус также исполнил 4 броска в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности +1.

В 11 матчах нынешнего Кубка Колдера Алексей Протас набрал 11 (4+7) бомбардирских баллов при показателе полезности +7. В нынешнем плей-офф Протас — лучший бомбардир «Херши».

Следующий матч полуфинальной серии запланирован на 31 мая на льду «Херши».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда