Алексей Протас ведет «Херши» к финалу Кубка Колдера 2 30.05.2023, 9:35

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До цели остался всего один шаг.

В четвертом поединке полуфинальной серии плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши» в гостях победил «Рочестер» — 4:2 (0:1, 0:1, 4:0). Это уже третья подряд победа «Херши» в этой серии, пишет «Прессбол». Сейчас фарм-клуб «Вашингтона» лидирует в противостоянии 3-1 (1:5, 2:0, 4:2, 4:2) и находится в шаге от выхода в финал Кубка Колдера.

Минувшей ночью белорусский нападающий «Херши» Алексей Протас отметился двумя ассистентскими баллами — на 51-й минуте, когда его команда сократила отставание в счете до 1:2, а также на 60-й, когда была заброшена шайба в пустые ворота и установлен окончательный счет. Белорус также исполнил 4 броска в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности +1.

В 11 матчах нынешнего Кубка Колдера Алексей Протас набрал 11 (4+7) бомбардирских баллов при показателе полезности +7. В нынешнем плей-офф Протас — лучший бомбардир «Херши».

Следующий матч полуфинальной серии запланирован на 31 мая на льду «Херши».

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