Война пришла на Рублевку 4 Телеграм-канал «Можем объяснить»

30.05.2023, 10:54

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Один из дронов упал всего в 3-х километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево.

Война пришла на Рублевку. В эпицентре атаки дронов оказались поместья путинской элиты. Федеральное ТВ про атаку почти не сообщает.

В эфире федеральных телеканалов практически ничего не сообщают о самой масштабной с начала войны атаке беспилотников на столицу РФ и ближайшие районы. «Россия-24» делает упор на том, что здания незначительно повреждены, а все беспилотники «подавлены». Телеканалы не прервали свои эфиры на специальные выпуски новостей, в эфире «России-24» нет специальной плашки с надписью «срочно» — как обычно происходит во время чрезвычайных событий.

Вероятно, это была психологическая атака, причем на места, населенные путинской элитой. В Москве — это престижные юго-западные микрорайоны. В Подмосковье — Рублевское шоссе и его окрестности, где живут приближенные Путина: олигархи и чиновники.

Один из дронов упал в поселке Ильинское — всего в 3 километрах от резиденции президента Путина в Ново-Огарево.

В поселке Знаменское — поместье у путинского друга Геннадия Тимченко. По соседству — резиденция премьер-министра Михаила Мишустина «Горки-9» и дом бывшего зятя президента Кирилла Шамалова. Рядом живут отец губернатора Московской области, сенатор Юрий Воробьев и министр обороны Сергей Шойгу.

Рядом с деревней Жуковка в КП «Ильинское поле» стоят друг напротив друга особняки ближайших друзей Путина братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. А по соседству дом любовницы Шойгу Елены Шебуновой. В поселке «Ландшафт» дом у Сергея Кириенко. В Барвихе дом у Игоря Сечина. Бывшей дачей Микояна владеет глава Росгвардии Виктор Золотов.

В Архангельском дом у главы Конституционного суда Валерия Зорькина, который на днях принес Путину карту Европы с отсутствующей там Украиной (потом оказалось, присутствующей).

В этих же местах живут и «принцы»: дети Игоря Сечина Инга и Иван (в Барвихе), зять Золотова Юрий Чечихин и сын Золотова Роман (в Речном).

Дрон направлялся в поселок Власиха — там центральный командный пункт Ракетных войск стратегического назначения.

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