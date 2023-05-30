Обнаружены старейшие в мире следы человека 30.05.2023, 13:11

Их нашли в Южной Африке.

Множество ископаемых свидетельств точно указывают на то, что родина человечества находится где-то в Африке, где Homo sapiens впервые отделился от более ранних видов около 300 000 лет назад. Но об этом рассказывают не только кости – орудия труда, предметы искусства, еда и другие следы могут помочь заполнить пробелы в том, как жили и расселялись по всему земному шару наши предки, пишет techinsider.

Теперь международная группа ученых идентифицировала самый старый известный набор ископаемых следов представителя нашего вида. Команда вычислила даты семи «ихносайтов» (мест, содержащих следы древнего человека) вдоль южного побережья Кейптауна в Южной Африке и обнаружила, что им от 71 000 до 153 000 лет.

На последнем месте ученые обнаружили старейшие из известных в мире следов Homo sapiens, хотя, конечно, известны более древние образцы, относящиеся к другим родственным видам.

Это показывает, что южное побережье Кейптауна было достаточно комфортным местом для процветания людей на протяжении десятков тысяч лет, даже когда их соседи на севере начали мигрировать в другие регионы. Другие свидетельства следов показывают, что современные люди достигли Аравийского полуострова около 120 000 лет назад и Северной Америки около 22 000 лет назад.

Исследователям в новом исследовании удалось датировать южноафриканские следы, используя метод, известный как оптически стимулированная люминесценция. По сути, ученые берут из образца крупинки кварца и других минералов и подвергают их воздействию ионизирующего излучения.

То, как зерна флуоресцируют после такого воздействия, может показать, сколько времени прошло с тех пор, как они в последний раз видели солнечный свет – или, другими словами, как долго они находились под землей.

Следы на южном побережье Кейптауна особенно хорошо поддаются датировке с помощью оптически стимулированного свечения, говорят ученые. Это потому, что они были оставлены во влажных песчаных дюнах, богатых кварцевыми зернами, а затем были быстро засыпаны новым песком, который занесло над ними ветром.

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