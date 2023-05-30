«Не знаю, что должно произойти, чтобы ее захотелось продать» 2 30.05.2023, 15:29

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Любители Peugeot рассказали о своих машинах.

Журналисты «Автобизнеса» приехали на встречу любителей Peugeot и узнали, как владельцы отзываются о машинах.

«Машина запищала: везите меня в сервис»

Первое, что бросается в глаза по сравнению со встречей четырехлетней давности – обновился автопарк клуба. Основную массу на собрании, которое прошло вечером минувшего вторника на площадке К21 в Минске, составляли «пожилые» 406, 607 и т.п. С их владельцами мы уже успели обсудить основные проблемы возрастных «французов» четыре года назад.

Но тренды белорусского рынка не прошли мимо, и свежие «проходные» машины тут как тут. Например, электрический e-2008 GT. Владеет им семейная пара, причем всего полгода. О первых впечатлениях и проблемах обладания «электричкой» мы поговорили с Ольгой:

– Я ее увидела и влюбилась! Наверное, просто хотелось попробовать. Первое, что понравилось – это внешний вид. Это эксклюзив, она одна такая – и для девочки это сыграло роль.

– В Европе продаются обычные 2008 с ДВС, и даже такие машины у нас редкость. У вас вообще «электричка». Почему?

– Захотелось пойти в ногу со временем! Но мы не разочаровались, хотя раньше у нас Peugeot вообще не было.

Эту машину купили в октябре, пригнали ее из Норвегии. На тот момент пробег был 43.000 км, сейчас 50.000. За это время с машиной случилась одна проблема. В электромобиле есть актуатор, он отвечает за постановку и снятие машины на «паркинг». Зимой заехали мы на подземный паркинг ТЦ «Столица», припарковались, а когда вернулись и захотели уехать, машина запищала. Мол, все, везите меня на сервис, не снималась ни с ручника, ни с «паркинга».

Пришлось вызывать эвакуатор и везти к толковым ребятам, которые и починили машину. Они рассказали, что у Peugeot была отзывная кампания по актуаторам в «электричках». Говорят, что в основном детали меняли, но нам просто починили. Ремонт потянул на 500 рублей. Несмотря на это, актуатор мы на всякий случай заказали в Европе, и он теперь лежит у нас, как запасной.

– После этой поломки, наверное, задумались над тем, правильно ли выбрали машину…

– Нет, с учетом того, что запчасть мы уже купили, а других проблем за полгода не возникло. Машина вызывает эмоции каждый день. Пока не знаю, что должно произойти, чтобы ее захотелось продать.

– Насколько далеко ездили на одном заряде?

– Смотрите, мы городские жители. Деревень или домов за городом у нас нет, мы брали машину для города, и тут она устраивает полностью. Мы не экономим, ездим не только по будням по маршруту «работа-дом». Летом на одном заряде можно проехать до 300 км, зимой в лучшем случае 200, а то и 180. Заряд падает, особенно после морозных ночей, сразу минус 20%. Летом заряжаем машину раз в неделю, на полную зарядку уходит час, зимой чуть больше. До 80% она заряжается очень быстро, а потом, как смартфон, экономит батарею.

– Разгонная динамика удивляет?

– Ну, Tesla со светофора не обгонит, но BMW и Mercedes я «делала»!

– Что не нравится в машине?

– Пока мне все нравится: посадка, маневренность, бордюры не страшны. У нас двое детей, места для них хватает. Далеко мы не ездили, так что не скажем, можно ли в нее чемоданы грузить. Но машина вырывается из толпы, люди сворачивают головы!

«Колодки точно дешевле, чем на Jaguar»

Кстати, на встрече машина Ольги была едва ли не единственным кроссовером. А если сидеть высоко не надо, а под капотом хочется иметь дизель? Именно такой выбор две недели назад сделал Казимир, который купил эффектный лифтбек Peugeot 508. Несмотря на совсем крохотный опыт владения, хозяин машины поделился с Автобизнесом первыми впечатлениями:

– Из всех вариантов на рынке 508-й больше всего понравился по внешнему виду и по интерьеру. А еще он дизельный, тут двигатель 1.5. Хотелось, конечно, двухлитровый мотор, но таких у нас в продаже не найти. Как сейчас модно, машина пригонялась «перекупами» и я ее просто забрал в Беларуси готовую «под ключ».

До этой машины у меня был Jaguar XE 2015 года выпуска. Я хотел дизельную машину, которая внешне будет интересной, а внутри чтобы дарила совсем другой опыт использования автомобиля. К сожалению, у нас на рынке не так много вариантов с дизелем, поэтому и пришел к Peugeot.

– Сажевый фильтр и прочие страшилки современных дизелей не пугают?

– Нет, машина же свежая. По отзывам все говорят, что она очень надежная. Вот и посмотрим!

– Первые впечатления от машины.

– Мне понравился внешний вид, ее интерьер и расход топлива. Он очень низкий, около 5 литров в смешанном цикле. По трассе около четырех, смотря с какой скоростью ехать на «круизе». Эта машина намного выше, чем Jaguar, а с ним у меня не возникало проблем с парковкой около бордюров. Поэтому и тут не за что переживать.

Из самых интересных опций: здесь поворотная оптика, ночное видение, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, датчики слепых зон, камеры спереди и сзади, Apple CarPlay.

– Сразу вспоминается стереотип про «французов» и проблемую электронику.

– Пока глюков не было. Да и почему должны быть проблемы со всеми этими наворотами? А даже если они возникнут, машину всегда можно поменять!

– Ха, радикальное решение вопроса! А что по комфорту?

– На ходу машина жестковата, здесь 18-е колеса. Управляется она хуже, чем Jaguar. Но по городу, при езде на небольших скоростях она неплохо себя проявляет. Вопросы возникают на трассе – если ехать больше 120 км/ч, то подвеска очень странно себя ведет на крупных неровностях, машина становится нервной.

– А все ли в порядке с автомобилем?

– Машину я сразу отвез на диагностику в «Бош Сервис». Она показала, что кузов в родной краске, автомобиль не бит. Подвеска в идеальном состоянии, нужно было заменить только передние колодки. Они, кстати, сейчас едут из Польши. Пока точную их стоимость назвать не могу, но думаю, что точно дешевле, чем на Jaguar!

508 приехал к нам из Люксембурга, на момент покупки на одометре было 170.000 км. Даже номера остались, они лежат в багажнике.

«Покупают машину с ЕР6 или хлам по низу рынка, а потом разочаровываются в марке»

«Пежоводы» на встрече развлекались, как могли, несмотря на дождь: уплетали торт, подготовленный специально к грядущему юбилею, наперебой поздравляли свой союз и даже устраивали конкурсы. Например, нужно было на скорость разобрать и собрать стартер. «Кто служил в армии? Тут аналогично!», – пошутили ведущие встречи.

С Дмитрием, одним из создателей mypeuegot.by, мы уже общались четыре года назад. Самое время поговорить о том, что изменилось с той поры.

– За пять лет изменился масштаб, – рассказывает Дмитрий. – Мы выросли в количестве людей, выросли в партнерах. С нами сотрудничают «официалы», они делают хорошую скидку по стоимости запчастей, аксессуаров и ремонтов, реально классные условия. А еще мы выросли в весомости: если раньше ходили и напрашивались на сотрудничество, то сейчас различные интернет-магазины обращаются к нам сами.

– Насколько сложно стало обслуживать Peugeot после прошлогоднего февраля?

– Чувствуется дефицит запчастей, особенно на свежие проходные машины-пятилетки. Но с большего Peugeot – простой, как велосипед, его можно починить всегда. Возможно, стало сложнее, но отремонтировать можно. В основном проблемы с деталями для нового двигателя 1.5, вот на них ничего нет. На все остальное в принципе все есть.

– Сколько человек сейчас насчитывается в клубе?

– Точную цифру назвать сложно, есть данные по соцсетям. В нашем Instagram в районе 2000 подписчиков. На минские встречи, которые мы организуем раз в две недели, стабильно приезжает не меньше 30 человек.

– С 2018-го года немало поменялось. Смотрю, состав клуба тоже начинает омолаживаться. Кого больше – старых Peugeot или более свежих машин?

– Наверное, в последний год начали добавлять свежие машины. А основа клуба, его костяк – это модели 406, 308, 607. Это наша классика, старые-добрые Peugeot. Новенькие 3008, которые пошли с 2017 года, 508 и прочие – это не просто свежие машины, но и другие люди. Условно говоря, в старых машинах ездят люди, которые уже откатали не одно поколение Peugeot. На новые модели чаще всего садятся те, у кого до этого Peugeot не было в принципе. Новые взгляды, новое отношение к машинам – это чувствуется.

– Классового разделения на этой почве нет? Мол, это все «корчеводы», а мы такие классные хозяева новых машин?

– Вся прелесть нашего союза в том, что у нас все равны. Та же «электричка» на сегодняшней встрече – это очень недешевая машина, но рядом с ней стоят разные 406, 307 и т.д. Но мы все общаемся, сидим за одним столом, обсуждаем одни и те же вещи. Это здорово!

– С «официалами» работа налажена, количество людей выросло… Что дальше-то? Просто собираться и пить кофе?

– Будем еще расширяться! Раньше мы концентрировались только в Минске, и вся движуха была только тут. В других городах она появлялась, только когда мы туда приезжали. Сейчас мы пытаемся сделать так, чтобы наш союз собирался не только в Минске, и чтобы все мероприятия зависели не только от нас. Каждый регион, каждый город, каждое сообщество должны организовывать свое.

Полоцк и Новополоцк у нас прямо выстрелили за последний год, молодцы-ребята. Могилев тоже подтягивается, а вот Гомель как-то подспустился. Но это большая работа, нужно искать и объединять людей для того, чтобы они начали общаться. Тем более что те, кто продают машины и меняют марку, уходят из сообщества. Но половина остается, потому что у нас просто интересно, люди приятные.

– Кстати, насчет продажи машин. Сколько людей разочаровывается в Peugeot?

– Скажем так, есть автомобили и двигатели, которые заставляют разочаровываться. Например, ЕР6 – он хоть и косвенно относится к марке, но это все-таки Peugeot. Многие, столкнувшиеся с этим мотором, зарекаются иметь дело с Peugeot. Есть те, кто покупают по низу рынка убитую машину, поездили на ней и поняли, что это хлам, и почему-то интерполируют это на всю марку. Но сейчас тенденция такова, что «пыжики» надежные, красивые и удобные автомобили.

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