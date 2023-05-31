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В Италии заметили самый редкий Ferrari стоимостью $2,15 миллиона

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  • 31.05.2023, 8:47
  • 2,058
В Италии заметили самый редкий Ferrari стоимостью $2,15 миллиона

Автомобиль отличается уникальным кузовом.

На вилле д'Эсте в Италии заметили один из самых редких гоночных болидов в мире — Ferrari 512 BB LM 1981 года выпуска. Автомобиль отличается уникальным кузовом. Видео опубликовали на YouTube-канале HU3RAUM.

В 1978 году Ferrari представили первые гоночные болиды 512 BB LM. Они участвовали в гонке «24 часа Ле-Мана». В соревнованиях участвовали четыре автомобиля, но все они не смогли финишировать из-за механических проблем.

Позже Ferrari доработали модель, оснастив ее инжекторной системой подачи топлива вместо карбюраторов. Также автомобиль получил новый кузов с фиксированными фарами.

С каждым годом модель становилась все быстрее и эффективнее. В 1981 году был построен уникальный Ferrari 512 BB LM с обтекаемым кузовом и круглыми фарами спереди.

Этот Ferrari 512 BB LM дебютировал в апреле 1981 года на 1000-километровой гонке в Монце. Там он занял первое место в своем классе. На 24-часовой гонке в Ле-Мане болид сошел с дистанции из-за механической поломки.

Даже спустя 42 года автомобиль обладает отличным состоянием. Его регулярно обслуживали под пристальным присмотром инженеров Ferrari. В 2021 году болид был продан на аукционе за 2,15 млн долларов.

Ferrari 512 BB LM оснащается 5,0-литровым двенадцатицилиндровым двигателем мощностью 550 л.с. Автомобиль весил всего 1400 кг, что позволяло разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.

Ранее Фокус рассказал, что на аукцион выставили суперкар Ferrari F40 1990 года, который принадлежал четырехкратному чемпиону «Формулы-1» Алену Просту.

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