Линдси Грэм: ВСУ продемонстрируют впечатляющую силу в ближайшие дни 31.05.2023, 9:40

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Линдси Грэм

Россию ждет «грубое пробуждение».

Украинское контрнаступление начнется «в ближайшие дни» и ВСУ продемонстрируют «впечатляющую» силу. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм после посещения Киева, сообщает Politico.

Он отметил, что президент Украины и его команда якобы рассказали о своих планах насчет контрнаступления, после начала которого россиян «ждет грубое пробуждение».

«В ближайшие дни вы увидите достаточно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев», - сказал Грэм.

Он утверждает, что ВСУ уже начали «формировочные операции», которые растягивают оборону оккупантов. Грэм убежден, что до конца года Украина сможет вытеснить РФ и вернуть некоторые стратегически важные места.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что Подоляк сообщил, что армия Украины начала контрнаступление. Украина будет использовать вооружение Запада для ударов по позициям оккупантов России в Крыму и на Донбассе, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

В ВСУ рассказали о новом «сюрпризе» для оккупантов под Бахмутом. В то же время он отметил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, ведь оккупанты применяют большое количество артиллерии. Оккупанты уже узнали об одном «сюрпризе» от ВСУ.

Украина получила все для начала контрнаступления. Соединенные Штаты готовы поддержать обучение пилотов воздушных сил ВСУ на истребителях F-16, сказал советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джон Салливан.

«Вагнеровцы» залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. Используя принцип активной обороны, бойцы ВСУ прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом.

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