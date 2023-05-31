Медведев устроил истерику и пообещал ликвидировать главу МИД Британии 20 31.05.2023, 11:31

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Дмитрий Медведев

Фото: КОММЕРСАНТ

Российский чиновник заявил о «военных целях» за Ла-Маншем.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз отличился истерическим заявлением. В этот раз он сказал, что любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как «законная военная цель для России», передает УНИАН.

Об этом сообщается на его англоязычной странице в Twitter, где он прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли. Британский чиновник говорил, что Украина имеет право для своей защиты применять силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность РФ к агрессии.

По словам Медведева, Великобритания «в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение современной войны» может быть квалифицирована как государство, находящееся в состоянии войны с Россией.

«Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, т.е. де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель», — написал россиянин.

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