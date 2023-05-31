«Польша бьет по теневому бизнесу режима Лукашенко» 4 31.05.2023, 15:38

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Андрей Шарендо

Закрытие переходов — это сигнал, что действовать нужно жестко.

C 1 июня Польша закрывает границу для грузовиков на российских и белорусских номерах. Решение предусматривает, что «до особого распоряжения» Польша не будет пропускать через Беларусь к себе грузовые автомобили, седельные тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные на территории Беларуси и России.

Этот шаг МВД Польши подготовило вместе с санкциями против 365 белорусских чиновников в ответ на заключение активиста польского меньшинства в Беларуси, сопредседателя Союза поляков Беларуси Анджея Почобута.

Сильный ли это удар по режиму? Сайт Charter97.org поговорил с активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андреем Шарендо.

— Это серьезный удар по режиму Лукашенко. Перевозки в Польшу используются кошельками режима для контрабанды товаров. Не секрет, что вместе с безобидными товарами в Польшу шли сигареты, которые составляют львиную долю нелегального заработка режима и приближенных к нему бизнесменов. Это удар по теневому бизнесу.

Как родственник политзаключенной я знаю, что через автоперевозки идут товары, которые непосредственно изготавливают белорусские политзаключенные. Не раз в магазинах IKEA в Польше замечали товары, которые делают в белорусских тюрьмах. Это вопиющее доказательство того, что Евросоюз до сих пор потворствует режиму.

Закрытие переходов — это сигнал, что действовать нужно жестко, чтобы прекратить любые попытки белорусских властей заработать в Евросоюзе.

— Как решение Польши повлияет на приграничный Брест?

— Надо понимать, что только приближенные к телу Лукашенко могли себе позволить торговлю с ЕС. Только избранные. На простом бизнесе это не так сильно скажется.

В последнее время дальнобойщики были вынуждены стоять в очередях по несколько суток, у многих отпало желание ехать именно в ЕС. Руководство, естественно настаивало, что кто-то должен это делать, водители делали это нехотя. Теперь на этом будет поставлена жирная точка, кто-то даже воспримет это решение с облегчением.

Ведь Брест также страдал от этих очередей, которые не давали проехать людям. Думаю, брестчане с радостью воспримут этот факт, ведь исчезнет многокилометровая очередь.

— Польша использует этот метод давления для освобождения лидера Союза поляков Беларуси Анджея Почобута. Как муж политзаключенной, поддерживаете ли вы такие меры, могут ли они освободить узников режима?

— Метод давления — единственный правильный вариант для освобождения политзаключенных. Жесткая позиция всех стран может освободить узников режима. А это возможно лишь тогда, когда режим Лукашенко уйдет и от него не останется и следа.

Позиция Польши по освобождению Анджея Почобута должна стать примером того, как нужно бороться за своих граждан и соотечественников. Пусть у Анджея Почобута паспорт Беларуси, но он активный участник Союза поляков и поляк по национальности.

Пользуясь случаем хочу призвать власти Польши (я знаю, что они читают сайт Charter97.org) требовать не только освобождения Анджея Почобута, но и всех политзаключенных. Прошу Польшу стоять до конца, требовать полного освобождения всех узников режима.

— Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в Беларуси будет восстание и к нему нужно готовиться, а также поддержать его. Как вы считаете, боится ли Лукашенко такого сценария?

— То, что происходит в силовых структурах Беларуси, показывает, что Лукашенко боится этого сценария. Силы специальных операций полностью переориентированы на борьбу с диверсионными группами. Идет обучение, чтобы бороться не с внешним врагом, а именно с внутренним. Больше всего силовые структуры боятся восстания внутри страны, а также, что его поддержат извне. Все спецслужбы всерьез рассматривают, что полк Калиновского и другие добровольческие формирования могут войти на территории Беларуси. Это реальный способ для того, чтобы нам получить свободу.

Я не понаслышке знаю, что многие белорусы внутри страны следят за нашими добровольцами в Украине и возлагают свои надежды на то, что в «час Х» они помогут нашей общей революции и войдут в Беларусь. Думаю, что миротворческий контингент НАТО или прямое военное вмешательство будут рассматриваться белорусами как освобождение народа. Большинство в нашей стране против режима и ждут любой возможности, чтобы избавиться от него.

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