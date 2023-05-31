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Мозг мешает людям худеть: что смогли узнать ученые

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  • 31.05.2023, 16:14
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Мозг мешает людям худеть: что смогли узнать ученые

Исследования показали удивительные результаты.

Несмотря на многочисленные прогрессы и прорывы в медицине и других науках, ученые все еще изучают каждую клетку головного мозга. На этот раз профессорам удалось провести серию исследований, которые показали удивительные результаты. Последние связаны с тем, что жировые клетки «общаются» с мозгом напрямую. Такие данные способны помочь найти методы для борьбы с избыточным весом.

New Atlas сообщает, что новые исследования кардинально отличаются от всех доводов, которыми жили раньше ученые. До открытия исследователи полагали, что мозг не регулирует процесс сжигания жира в организме человека. Теперь же все иначе. Это подтвердили ученые из Исследовательского института Скриппса. Которые обнаружили, что наш мозг на самом деле вовсе не реагирует на гормональные сигналы в крови, а может напрямую посылать сигналы в жировые ткани и тем самым влиять на метаболические процессы. В ходе исследований было использовано два метода проверки. Первый называется HYBRiD, который позволил сделать ткань прозрачной, что дало хороший вид на нейроны. Второй – ROOT, с помощью которого удалось выяснить, как нейроны в жировой ткани взаимодействуют с остальным организмом.

Во время всех исследований профессора обнаружили, что при отключении сенсорных нейронов, наш организм запускает в действие симпатическую систему, которая в свою очередь активировала процессы сжигания жира. Такое открытие требует доработки, чтобы полностью изучить связи мозга и жировых клеток. В будущем это поможет людям с избыточным весом попрощаться с лишними килограммами.

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