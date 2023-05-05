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«Наполи» впервые со времен Марадоны выиграл чемпионат Италии по футболу

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  • 5.05.2023, 10:23
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«Наполи» впервые со времен Марадоны выиграл чемпионат Италии по футболу

Посмотрите, как болельщики команды из Неаполя праздновали победу.

«Наполи» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Удинезе» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем турнира впервые за 30 лет.

Клуб стал чемпионом Италии в третий раз. Ранее он дважды выигрывал (1986/87, 1989/90), когда за команду выступал аргентинец Диего Марадона. «Наполи» также шестикратный обладатель Кубка Италии.

Посмотрите, как болельщики команды из Неаполя праздновали победу.

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