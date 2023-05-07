Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране Артем Черников

7.05.2023, 13:03

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С 2020 года «утечка мозгов» не снижается.

На протяжении трех лет после массовых протестов «утечка мозгов» из Беларуси практически не снижается. Неудивительно, не только потому что продолжаются репрессии, но и по экономическим причинам: зарплаты относительно цен значительно упали. Например, последние «расчетки» показали, что на предприятии «Гродно Азот» врач высшей категорией в местной поликлинике зарабатывает столько же, сколько и аппаратчик самого низкого, четвертого, разряда. Естественно, что в такой ситуации любой врач, который отучился 7 лет в университете, будет искать лучшую зарплату и нормальные условия работы. Где, по крайней мере, ты не будешь бояться прихода в кабинет кгбшника, который хочет с тобой пообщаться на соответствие занимаемой должности.

Однако лукашисты, наблюдая огромный отток ценнейших кадров, нашли способ удержать мозги в стране. Ну, как нашли, история прошлого помогла им прибегнуть к знакомому всем крепостному праву. Им очень хорошо известно, что такое «утечка мозгов», ведь взяв в плен значительную часть интеллигенции, другая часть уверенно начала уезжать в Европу, чтобы избежать репрессий. И так как медики — одна из самых востребованных профессий то под эксперимент они попали первыми. Правительство Беларуси издало новую редакцию закона «О здравоохранении», где существенно увеличило сроки, которые студенты будут обязаны отрабатывать по окончании ординатуры. Если вкратце, то теперь всех будут распределять вне зависимости от формы обучения. Если, например, ординаторы-заочники не были обязаны отрабатывать, то с новым законом они могут попасть в ловушку на более чем 5 лет. А учитывая то, что для врачей-белорусов теперь платной ординатуры не будет — только бюджетная, выходит, что, поступая туда, будь то на очную или заочную форму, специалисты связывают себя обязательствами на 7−10 лет.

Ну, и стоит учесть штрафы. Так как теперь все обязаны учиться в ординатуре в добровольно-принудительной форме, надо сделать все, чтобы медику было невозможно сбежать. Таким образом желающие уйти должны будут вернуть средства, затраченные на их подготовку, с применением коэффициента 2,5. То есть, за каждую бюджетную 1000 рублей врачу придется отдать 2500.

Уже сейчас данный жест лукашистов поставил под сомнение желание поступать в медицинские университеты. Причем даже несмотря на то, что конец учебного года и вот-вот начнется вступительная кампания. У одного моего коллеги старшая дочь с 8 класса была нацелена на медицинский университет, бесконечно занималась с репетиторами, изучала огромное количество медицинских справочников, но сейчас, в конце учебного года, резко передумала. Я уверен, что таких, как она, уже тысячи.

К слову, все эти годы после «выборов» мы ежегодно наблюдаем недоборы практически во всех вузах Беларуси. Не справившись с оттоком кадров, попыткой «закрепостить» их, лукашисты копают себе ямы поглубже на долгие годы, уничтожив интерес у абитуриентов к учебе. То есть пытались удержать рабочих — потеряли студентов. А на пенсию люди уходят ежегодно — скоро замещать будет некем.

Очень жаль, что власть нашей страны в 1994 году случайным образом попала в руки преступника, который за 29 лет уничтожил все, к чему прикоснулся. Сейчас умнейшие люди нашей страны вынуждены или искать себе приют в другой стране, где будут честно и достойно трудиться, или быть в плену у режима. Ведь огромное количество политзаключенных все еще находится в тюрьмах, а это педагоги высшей категории, изобретатели, программисты и медики. Люди, не только с высоким IQ, но и с честью, присущей патриотам Беларуси.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»