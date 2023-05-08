Россияне планируют производить «шахеды» в Беларуси 12 8.05.2023, 19:37

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Иранские инженеры посетили Гомельский радиозавод.

Россияне рассматривают возможность производить дроны-камикадзе Shahed в Беларуси. Для этого иранские инженеры посетили Беларусь с рабочей командировкой, сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на белорусское подполье.

Отмечается, что оккупанты хотят наладить производство иранских БПЛА в Беларуси.

Для этого российская Федеральная служба безопасности и белорусский Комитет госбезопасности организовали командировку для иранских инженеров.

Во время визита на Гомельский радиозавод обсуждалась возможность «системного налаживания производства дронов-камикадзе», пишет Центр.

Ранее белорусское подполье сообщало, что на базе гомельского радиозавода проводилась доукомплектация дронов.

ЦНС отмечает, что такое развитие событий указывает на то, что Россия «продолжает распространять свой контроль на оборонный сектор Беларуси».

Если РФ развернет полноценное производство «шахедов» в Беларуси, то она сможет решить логистические проблемы по транспортировке дронов из Ирана.

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