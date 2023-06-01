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Бывшая сотрудница Сената США сбежала в Россию

  • 1.06.2023, 1:04
Бывшая сотрудница Сената США сбежала в Россию
Тара Рид

Российские пропагандисты устроили для нее пресс-конференцию.

Бывшая сотрудница офиса в то время сенатора Джо Байдена Тара Рид сбежала в Россию. Она обвиняла действующего президента США в домогательствах.

Об этом сообщает CNN.

Рид в 2020 году обвинила главу американского государства в сексуальных домогательствах и насилии по отношению к ней. По словам экс-сотрудницы Сената, она якобы уехала в Россию после того, как получила угрозы в США.

Российские пропагандисты устроили пресс-конференцию для американки, на которой она несколько часов отвечала на вопросы.

«Когда я вышла из самолета в Москве, я впервые за очень долгое время почувствовала себя в безопасности, почувствовала себя услышанной и почувствовала уважение. Такого еще не было в моей стране», - сказала Рид.

На пресс-конференции присутствовала и российская шпионка Мария Бутина, которая сейчас является депутатом Госдумы РФ. Она пообещала обсудить возможность предоставления Рид российского гражданства.

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