Бумеры против зумеров: как за последние 30 лет изменились подростки 1.06.2023, 19:16

Выводы ученых из Оксфорда.

Есть ли разница между психическими особенностями тех, кто был подростком в 90-е, в начале 2000-х и позже? Как влияют на психику детей в возрасте от 10 до 15 лет используемые ими технологии? Выводы ученых из Оксфорда получились интересные.

Группа ученых из Оксфордского института Интернета решила выяснить, есть ли разница между психическими особенностями тех, кто рос в 90-е, и тех, кто попозже — в нулевые и десятые годы. В частности, исследователи проанализировали, как за последние 30 лет изменилась связь между использованием подростками технологий и психическим здоровьем.

Ученые отмечают, что в 90-е годы на подростков тоже влияли технологии: это и радио, и телевидение, и аналоговые телефоны, и пластинки, и магнитофоны.

В исследовании, которое охватило период с 1991 по 2017 год, приняли участие 430 тысяч подростков от 10 до 15 лет. Испытуемые в разные годы заполняли анкеты, в которых указывали, сколько времени тратят на телевизор, компьютер или смартфон.

С помощью опросников ученые также оценивали депрессивность, эмоциональное состояние, склонность к самоубийству и поведенческие особенности подростков.

Гаджеты их не испортили

Исследование обнаружило мало доказательств увеличения связи между увлечением подростков технологиями и психическим здоровьем, говорится в публикации. Связь между суицидальными наклонностями, поведением и вовлеченностью в технологии вообще не изменилась. Депрессия со временем стала меньше связана с просмотром телевизора и использованием соцсетей.

«Предположение о том, что технологии, о которых мы сейчас беспокоимся больше всего (например, смартфоны), становятся все более вредными, не всегда подтверждалось данными, проанализированными исследовательской группой», — говорят ученые Оксфорда.

Правда, обнаружилось, что использование соцсетей все же несколько усиливает эмоциональные проблемы подростков. Но наблюдаемые изменения с течением времени были небольшими.

«По мере того как накапливается больше данных об использовании подростками новейших технологий, наши знания о них и их влиянии на психическое здоровье будут становиться все более точными. Так что еще слишком рано делать твердые выводы об увеличении или уменьшении связей между социальными сетями и психическим здоровьем подростков и, конечно, слишком рано разрабатывать политику или регулирование на этой основе», — делает вывод профессор Энди Пшибыльский, один из авторов исследования.

Кто такие бумеры, миллениалы и зумеры

Бумерами в Беларуси называют людей, родившихся в 60–80-е годы XX века, чьи детство и юность пришлись в том числе на лихие девяностые. Бумеров описывают как взрослых и консервативных людей, которые плохо разбираются в современных технологиях и технике.

Миллениалы — родившиеся в конце девяностых и начале 2000-х. Они индивидуалисты, на первый план ставят веру в себя и свободу.

Зумеры — поколение нулевых годов. Они свободно себя чувствуют онлайн, ведь они и родились в период появления и расцвета гаджетов, Интернета и социальных сетей.

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