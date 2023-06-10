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Минобороны: Украина на саммите в Вильнюсе получит дорожную карту в НАТО

  • 10.06.2023, 10:58
Минобороны: Украина на саммите в Вильнюсе получит дорожную карту в НАТО

Названы сроки и алгоритм вступления в Альянс.

На саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, Украина ожидает утверждения механизма вступления в Североатлантический альянс.

Киев должен четко понимать, что после завершения войны с агрессором Россией евроатлантическая интеграция государства состоится в течение одного-двух лет.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, он рассказал о том, что в июле страны Альянса «выйдут на определенный порядок вступления Украины, который будет зафиксирован».

По словам замминистра, вряд ли возникнут серьезные противоречия в вопросе принятия решения о последующей евроатлантической интеграции Киева.

«Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате», - убежден Гаврилов.

Как полагает замглавы Минобороны, в Киеве должны четко знать, что Украины вступит в Североатлантический альянс через 1-2 года после окончания войны с оккупантом Россией.

«Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО», - подчеркнул Владимир Гаврилов.

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