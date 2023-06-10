Беларусь еще раз продлила военные «учения» с Россией

Беларусь еще раз продлила военные «учения» с Россией2
- 10.06.2023, 18:55
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Полигоны работаю без перерыва.
Беларусь еще раз продлила совместные с Вооруженными силами России военные «учения». Они продлятся, по меньшей мере, до 18 июня.
Как сообщает «Беларускі Гаюн», 10-11 июня стали выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва, а именно: «Доманово», «Лепельский», «Осиповичский», «Обуз-Лесновский».
Продление учений на белорусских полигонах на текущий момент с 12 июня и до:
- 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 17.06;
- полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 16.06;
- полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 17.06;
- полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 18.06;
- 212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 16.06;
- 230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 18.06;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 18.06;
- полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 18.06.
Отмечается, что общее количество продолжений составляет 59 недель.