Россия нагнетает ядерную тему перед саммитом НАТО 2 10.06.2023, 20:28

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Угрожает не сама напрямую, а через Лукашенко.

Президент России Путин заявил, что завершение размещения ядерного вооружения на территории Беларуси планируется на 7-8 июля. По всей вероятности, дату хозяин Кремля выбрал не просто так, потому что через несколько дней состоится саммит НАТО в Вильнюсе.

Россия в очередной раз прибегает к шантажу ядерным вооружением, потому что не имеет других рычагов влияния. Об этом «24 Каналу» рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Сергей Кузан объяснил, что сейчас можно наблюдать за тем, как меняется стратегия российского ядерного шантажа.

- Они уже не сами непосредственно угрожают, а говорят, что это Лукашенко, – подчеркнул он.

Тем более, что это яркое свидетельство нагнетания накануне встречи лидеров стран НАТО.

Впрочем, мир прекрасно понимает, каковы мотивы в России. Это еще раз доказывает и критическая ситуация на Запорожской АЭС, спровоцированную действиями россиян.

«Трудно, со скрипом, но мир вынужден признать тот факт, что Россия является государством-террористом», – добавил он.

По его словам, цивилизованные страны уже на пути к формализации этого утверждения на масштабном уровне и его утверждения на всех уровнях.

Стоит отметить, что у украинской стороны большие надежды на саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле. Он даст ей понимание временных границ, в течение которых после проведения определенных процедур Украина присоединится к НАТО.

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