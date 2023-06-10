Возле Никополя из-за подрыва Каховской ГЭС сползла железная дорога
- 10.06.2023, 20:39
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Идет восстановление железнодорожного полотна.
Участок с железнодорожным полотном просел вблизи Никополя. Инцидент связывают с подрывом россиянами дамбы Каховской ГЭС.
«Благодаря внимательности приднепровских железнодорожников трагедий не произошло, пригородные поезда вовремя отменены, на восстановление у нас уйдет ориентировочно три дня», - говорится в сообщении руководителя по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления «Укрзализныци» Александра Шевченко.
При этом он указал, что пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова ограничиваются станцией в Чортомлыке. В то же время между Чортомлыком и Никополем будет курсировать бесплатный автобус.