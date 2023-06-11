Что нужно делать, если в динамик телефона случайно попала вода 1 11.06.2023, 16:07

Три шага.

Неосторожность может вызвать множество проблем, особенно если речь идет о мобильных телефонах. Иногда даже во время приема пищи или мытья посуды сложно оторваться от устройства, и в результате он может оказаться в воде. В таких случаях телефон перестает работать, что вызывает серьезное беспокойство у его владельца, который спешит обратиться в сервисный центр.

На самом деле, в некоторых ситуациях можно помочь телефону самостоятельно, но необходимо действовать быстро, пишет itechua. Если вы желаете осушить динамик самостоятельно, есть три способа, которыми можно воспользоваться. Важно отметить, что если ни один из этих советов не приведет к починке, это может указывать на необратимые повреждения динамика, и, следовательно, потребуется пойти к мастеру.

Что делать, если в динамик попала вода

Если есть возможность, снимите заднюю панель, извлеките слоты для SIM-карт и батарею. Оберните все в сухое полотенце, которое хорошо впитывает влагу, и оставьте до полного высыхания.

Положите сухой рис в контейнер и аккуратно поместите в него смартфон таким образом, чтобы динамик полностью оказался засыпан.

Используйте специальные программы, предназначенные для удаления влаги и очистки динамиков, доступные в магазинах приложений. Они производят звуки, которые и выталкивают воду.

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