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В ВСУ рассказали подробности операции по освобождению Благодатного

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  • 11.06.2023, 16:32
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В ВСУ рассказали подробности операции по освобождению Благодатного

В ходе операции удалось взять в плен российских военных.

Украинские военные освободили Благодатное Донецкой области от оккупации. Также в ходе операции удалось взять в плен российских военных.

Об этом рассказал спикер сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

«Это на границе Донецкой и Запорожской областей. С большой ответственностью уполномочен заявить об освобождении села Благодатное. Это ниже Великой Новоселки. Сделали это воины 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша», - сообщил спикер.

Он рассказал, что операция была успешной во взаимодействии с другими подразделениями. В самой первой штурмовой группе, которая имела целью овладеть сельским клубом, участвовал заместитель командира бригады.

«Так сказать, личным примером вел за собой», - сказал Шершень.

Параллельно с этим, по его словам, шли бои за школу, именно там оккупанты имели хорошо продуманные огневые точки.

«Захватчики сопротивлялись до последнего. Наши воины применили определенную смекалку, сделали гранатометом дыру в стене клуба, через нее зашли внутрь и дальше происходила зачистка. Взяли в окружение несколько врагов, предлагали сдаться, но они отказались. Одновременно освободили и школу», - сообщил спикер.

Он заявил, что в ходе операции удалось взять в плен шесть российских военных. Из них представители «МВД ДНР» и двое российских военнослужащих.

«Флаг вывесил боец с псевдонимом «Олимп», - подчеркнул он.

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